Bélgica golea a Gales y se acerca al Mundial 2026

Los Diablos Rojos tomaron el liderato de su grupo en la eliminatoria europea

Ana Patricia Spíndola Andrade
13 de Octubre de 2025

Las dudas que dejó el empate en casa contra Macedonia del Norte, se despejaron este lunes con la contundente victoria 2-4 de la Selección de Bélgica ante Gales. De la mano de Kevin de Bruyne, que concretó dos penales, los Diablos Rojos retomaron el liderato de su grupo en las eliminatorias europeas, con dos fechas más por disputarse. 

A pesar de lo abultado del marcador, el triunfo no fue sencillo para los belgas, a quienes casi se les escapó la victoria, luego de que Nathan Broadhead puso el 2-3 al minuto 89. Sin embargo, un minuto más tarde Leandro Trossard puso calma inmediatamente para darle los tres puntos a su selección. 

De Bruyne marcó dos veces desde los once pasos
De esa forma, Bélgica concretó la remontada luego de que apenas a los ocho minutos los locales en Cardiff Stadium se adelantaron gracias a Joe Rodon. El empate llegó en el primer penal de De Bruyne, tras la revisión en el VAR, al 18', mientras que Thomas Meunier le dio la vuelta al marcador al 24' y los belgas se fueron al descanso 1-2. 

Partido detenido por inesperada invasión 

El momento peculiar del compromiso fue al minuto 66, cuando el árbitro Daniel Siebert detuvo el juego para sorpresa de todos los presentes. Sin embargo, en la transmisión por televisión rápidamente identificaron que fue por una rata que trotaba por el campo de juego. 

De Bruyne fue la figura del partido con un doblete
Curiosamente, la afición local empezó a vitorear al pequeño roedor, que huyó de los futbolistas que trataron de detenerlo. Fue Brennan Johnson quien sacó al animal del campo y las acciones pudieron reanudarse. 

Otro penal de De Bruyne al 76' le dio una amplia ventaja a los visitantes, hasta que el tanto de Broadhead metió presión. Para fortuna de los belgas, no llegó el empate y con la victoria llegaron a 14 puntos, con lo que solo necesitan un triunfo más para clasificar a la Copa Mundial Norteamérica 2026. 

Una rata invadió el campo
¿Qué necesita Bélgica para clasificar al Mundial 2026?

Con la victoria ante Gales, los Diablos Rojos llegaron a 14 puntos y lideran el Grupo J, con una unidad más que Macedonia del Norte, que tiene un juego más. Es decir, para la última Fecha FIFA del 2025 (en noviembre), los de Blagoja Milevski disputarán solo un partido, por dos de los de Rudi García

Con ello, a Bélgica le bastará ganar uno de sus dos juegos para amarrar su lugar sin importar lo que haga su rival, mientras que si empata ambos, necesitará que los macedonios no ganen. Los belgas visitarán a Kasajistán el 15 de noviembre y cerrarán en casa ante Liechtenstein el 18 de noviembre, mismo día que Macedonia visitará a Gales

Con la victoria, Bélgica se acerca al Mundial
