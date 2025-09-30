Chelsea vs Benfica EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Este martes, después de un par de semanas de descanso, la actividad de la UEFA Champions League vuelve con el encuentro en donde el Chelsea recibe al Benfica en Stamford Bridge.

El cuadro portugués llega a este encuentro con nuevo entrenador, José Mourinho, quien vuelve a Londres después de dos etapas como estratega de los Blues de la Premier League.

Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar, tanto Benfica como el Chelsea perdieron sus partidos de la primera jornada de la UEFA Champions League.

Benfica, que es un asiduo a participar en la Champions League, no falta desde la campaña 2019-2020, donde no pudo clasificar, desde entonces, el cuadro portugués ha estado en cinco de cinco posibles.

De vuelta a las grandes ligas

Chelsea volvió a la UEFA Champions League después de haberse coronado en la UEFA Conference League, siendo el único equipo en Europa en ganar Champions, Europa y Conference League.

Los Blues no participaban en esta competición desde la temporada 2022-2023, donde terminaron como lideres de su grupo y cayeron en cuartos de final contra el Real Madrid.