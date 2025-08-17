Chelsea vs Crystal Palace EN VIVO Premier League Jornada 1

El campeón del Mundial de Clubes y el monarca de la Community Shield, se enfrentan en la J1 de la Premier
Chelsea se enfrenta al Crystal Palace
Este fin de semana vuelve la actividad del futbol en las ligas europeas, siendo la Premier League la que tendrá un par de partidos este domingo en su primera jornada de la temporada 2025-2026.

El campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, recibe al sorprendente Crystal Palace, que se coronó ante el Manchester City en la FA Cup y venció al Liverpool en la Community Shield en la pretemporada.

