Costa Rica vs Haití EN VIVO Eliminatoria Mundialista Concacaf Grupo C Jornada 2

La eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa su curso y este martes el Estadio Nacional de San José será el escenario de un duelo clave: Costa Rica recibe a Haití en la segunda jornada del Grupo C. Con todos los equipos igualados en puntos tras el debut, este partido podría marcar la diferencia en la lucha por el boleto directo.

La escuadra costarricense, dirigida por el técnico mexicano Miguel “Piojo” Herrera, parte como una de las favoritas para conseguir la clasificación. Sin embargo, en su primer encuentro apenas rescató un empate 1-1 en su visita a Managua frente a Nicaragua, en un duelo donde incluso jugaron con un hombre menos desde el minuto 54.

El propio Herrera ha reconocido que el equipo está en un proceso de ajuste tras la dolorosa eliminación en la Copa Oro, pero asegura que mantiene la confianza en que el grupo responderá en los momentos importantes. Ante su afición, los ticos tienen la oportunidad de sumar tres puntos vitales y empezar a marcar diferencia en la tabla.

Por su parte, Haití viene de igualar 0-0 contra Honduras en un partido trabado, pero en el que mostró solidez defensiva y capacidad para incomodar a rivales de mayor jerarquía. Una victoria en suelo costarricense sería un golpe anímico enorme y los pondría como protagonistas inesperados del grupo.