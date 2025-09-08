Croacia vs Montenegro EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Croacia quiere seguir subiendo posiciones para asegurar su pase a la Copa del Mundo del 2026, ahora, en una nueva jornada de las eliminatorias de UEFA, los croatas se enfrentarán a Montenegro.

Montenegro quiere acercarse a los croatas en la clasificación, aunque el equipo de Luka Modrić tiene un par de partidos menos, por lo que nada está decidido en el sector L de la UEFA.

Por el momento, Chequia es líder de ese sector, que tiene cinco partidos y suma un total de 12 unidades, mientras Croacia tiene nueve puntos con tres juegos disputados.