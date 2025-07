¡De Blue a Gunner! Noni Madueke es nuevo jugador del Arsenal

Noni Madueke no deja Londres, pero si cambia de equipo. El futbolista británico fue anunciado como nuevo fichaje del Arsenal, tras su paso de tres años en Chelsea en el que ganó una Conference League y el Mundial de Clubes; certamen en el que jugó cinco de los siete partidos posibles.

"Estamos encantados de anunciar que el internacional inglés Noni Madueke se ha unido a nosotros en un contrato a largo plazo. El delantero de 23 años nacido en el norte de Londres se une a nosotros desde el Chelsea, donde hizo 92 apariciones en todas las competiciones", comentó el club en redes sociales.

Madueke | MEXSPORT|

La llegada del británico con raíces nigerianas causó expectativas en el conjunto Gunner de Mikel Arteta, aunque no todo son buenas noticias. Pese a que es un atacante con una gran proyección de cara a la portería, Madueke no es un delantero fijo, posición en la que Arsenal no tiene un jugador natural.

El fichaje de Madueke fue de aproximadamente 50 millones de euros, lo que lo hizo uno de los grandes negocios del Orgullo de Londres. Cuando Chelsea fichó a Noni en 2022, su costó fue de 20 millones de euros, es decir, el conjunto Blu ganó más del doble en la venta del atacante.

Madueke | MEXSPORT|

Palabras de Arteta

Por su parte, el entrenador español declaró que es un gusto tener a un jugador como Noni en el equipo londinense. El británico tuvo actividad en 32 partidos de Premier League la última temporada, en la que anotó siete goles y repartió cuatro asistencias.

"Noni es un jugador joven, emocionante y poderoso, con sus actuaciones y números en las últimas temporadas siendo de alta calidad consistentemente. Es uno de los delanteros más talentosos de la Premier League", comentó Arteta.

Madueke | @Arsenal|

