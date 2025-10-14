España vs Bulgaria EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

España recibe a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla por la fecha 8 de las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El duelo, válido en el Grupo E, tiene sabor a trámite dominado, aunque en el futbol nada está escrito. La selección española quiere reafirmar su dominio, mientras que Bulgaria aspira a dar la sorpresa frente a La Roja.

España llega con el cartel de favorita: mantiene un puntaje perfecto en el grupo y cualquier tropiezo sería un trago amargo para Luis de la Fuente y su cuerpo técnico. Por su parte, Bulgaria encara el desafío como un duelo donde no tiene nada que perder, buscando esa victoria que le devuelva moraleja y esperanza.

La vigente campeona de la Eurocopa pisa con confianza: recientemente venció 2-0 a Georgia en casa y goleó 0-6 de visitante a Turquía, demostrando contundencia ofensiva y solidez colectiva. Con esos resultados, reafirma que este ciclo es serio y que aspira a dejar una huella fuerte rumbo a 2026.

Bulgaria, en cambio, carga con una herida abierta: viene de caer 1-6 en casa ante Turquía, un resultado que golpea la imagen y la autoestima. Ese revés debe servir como motivación o puede convertirse en un lastre emocional en Valladolid.

Lo que está en juego en el Grupo E

El Grupo E de las eliminatorias reúne a España, Bulgaria, Turquía, Georgia y otras selecciones menores. España lidera cómodamente con todos sus partidos ganados y la intención es seguir invicto para asegurar cuanto antes su boleto directo al Mundial. El segundo puesto otorga chance de play-off europeo.

Bulgaria necesita un golpe de autoridad para meterse en la pelea por la repesca. Una victoria frente a España le permitiría escalar posiciones y alimentar el ánimo de cara a las fechas finales del grupo.

El ambiente en José Zorrilla estará cargado de expectativas: los locales exigirán un juego convincente, mientras los visitantes tratarán de contener, aguantar al rival y buscar su momento. España no puede tropezar, Bulgaria tiene todo por ganar.