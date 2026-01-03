Espanyol vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 18

El RCDE Stadium se prepara para vivir una nueva edición del Derbi de Cataluña, cuando Espanyol y Barcelona se enfrenten en la Jornada 18 de la temporada 2025 de LaLiga, en un duelo cargado de historia, rivalidad y necesidades deportivas distintas.

El Espanyol llega a este compromiso con la urgencia de sumar en casa, consciente de que cada punto es vital para cumplir sus objetivos en la temporada. El conjunto blanquiazul ha hecho del RCDE Stadium un escenario incómodo para los grandes y buscará apoyarse en su afición para competir de tú a tú ante su acérrimo rival, apelando a la intensidad, el orden táctico y el juego directo.

Por su parte, el Barcelona afronta el derbi con la obligación de ganar para mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El equipo azulgrana sabe que estos partidos suelen escapar de la lógica y que cualquier descuido puede costar caro, por lo que se espera una versión seria, con posesión del balón y presión alta desde los primeros minutos.

El choque también será un duelo estratégico entre ambos entrenadores, quienes han preparado el encuentro con especial detalle. Espanyol buscará cerrar espacios y explotar las transiciones rápidas, mientras que Barcelona intentará imponer su estilo, mover el balón con paciencia y generar superioridades por las bandas para romper la defensa rival.