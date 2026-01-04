Facundo Mura es nuevo compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami

Inter Miami comenzó a mover fichas de cara a la temporada 2026 y ya confirmó a su primer refuerzo: Facundo Mura. El lateral derecho argentino de 26 años llega libre desde Racing Club para reforzar una zona que fue señalada como uno de los puntos débiles del equipo en campañas recientes. Con este fichaje, las Garzas buscan acompañar a Lionel Messi con un plantel más profundo y equilibrado.

La llegada de Mura se da luego de los logros obtenidos en 2025. La directiva entiende que para sostener ese éxito es clave fortalecer la defensa, y por eso apostó por un futbolista probado, con recorrido internacional y capacidad ofensiva, que además vivirá su primera experiencia profesional fuera de Argentina.

Messi y compañía buscan repetir el campeonato | AP

El refuerzo que eligió jugar con Messi

Inter Miami CF anunció oficialmente el fichaje del defensor argentino Facundo Mura como agente libre, con un contrato que se extenderá hasta junio de 2029, a la espera de la aprobación de su visa P-1 y del Certificado de Transferencia Internacional (ITC). El lateral derecho de 26 años llega para ampliar las opciones defensivas del equipo de cara a la temporada 2026 de la MLS.

Mura arriba a Miami tras un exitoso ciclo en Racing Club (2022-2025), luego de haber defendido también las camisetas de Estudiantes de La Plata y Club Atlético Colón en el futbol argentino. A lo largo de su carrera profesional, el defensor suma 200 partidos oficiales, con 13 goles y 20 asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo además de su solidez defensiva.

Mura (derecha) llega después de un buen paso por Racing | IG: @facumura34

El nuevo refuerzo de las Garzas aporta una importante experiencia ganadora, tras conquistar la Recopa Sudamericana 2025, la Copa Sudamericana 2024 y el Trofeo de Campeones 2022 con Racing, además de la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón. En el plano internacional, Mura fue parte de la selección argentina Sub-20 campeona del Sudamericano 2020, disputó el Mundial Sub-20 de Polonia 2019 y también representó al país en la categoría Sub-23.

Dayne St. Clair refuerza la portería del Inter Miami

Además del fichaje de Mura, Inter Miami CF anunció la contratación del portero canadiense Dayne St. Clair, quien llega como agente libre tras su etapa en Minnesota United. El guardameta firmó hasta la conclusión de la temporada 2026 de la MLS, con opción para la temporada sprint de 2027, fortaleciendo una posición clave en el plantel.

St. Clair, de 28 años, viene de ser elegido Portero del Año de la MLS 2025, tras una temporada sobresaliente en la que lideró la liga en porcentaje de atajadas (77.93%), atajadas totales (113) y porterías imbatidas (10).

Nuevo guardameta para las Garzas | intermiamicf.com

Internacional con Canadá y con experiencia en MLS All-Star Games, el arquero se perfila como una pieza importante pensando no solo en el torneo local, sino también en la exigencia competitiva que tendrá Inter Miami en 2026. Con Mura reforzando la defensa y St. Clair custodiando el arco, las Garzas comienzan a armar el camino para un nuevo año de grandes aspiraciones.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.