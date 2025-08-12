Fortaleza vs Vélez Sarsfield EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

Fortaleza y Vélez Sarsfield se enfrentan en el Estadio Castelao, en el duelo de Ida por los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2025. El encuentro promete emociones fuertes entre dos equipos con realidades similares y que ven en esta serie una oportunidad clave para salvar la temporada.

El conjunto brasileño busca aprovechar su localía y el respaldo de su afición, mientras que el Fortín argentino intenta dar un golpe en condición de visitante. Ambos llegan con la urgencia de mejorar su imagen tras un flojo desempeño en sus ligas, lo que incrementa la presión por obtener un resultado favorable.

Fortaleza viene de una dura derrota 5-0 ante Botafogo, mientras que Vélez cayó 1-0 frente a San Lorenzo, acumulando así tres partidos sin ganar cada uno. La inercia negativa obliga a los dos planteles a ajustar detalles tácticos y emocionales para competir al máximo nivel en el certamen continental.

Desafortunadamente el del mediocampista chileno Diego Valdés, exjugador del América, no podrá tomar parte del encuentro por una lesión. Su visión, capacidad para filtrar pases y aporte ofensivo podrían marcar la diferencia en un cruce que se anticipa cerrado y de escasas oportunidades.

Este choque será inédito en la historia de ambos clubes, lo que añade un matiz especial a la serie. La igualdad en planteles y el contexto similar hacen prever una llave muy pareja, en la que cada gol puede ser decisivo de cara a la revancha en Buenos Aires.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES?