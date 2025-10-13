Frenkie de Jong firmará renovación multianual con Barcelona esta semana

Barcelona se prepara para una noticia relevante en la conformación de su plantel. De acuerdo con Mundo Deportivo, la directiva llegó a un acuerdo con Frenkie de Jong para firmar una renovación de contrato por varias temporadas.

El mediocampista, que fue convocado a la Selección de Países Bajos para las Jornadas 7 y 8 de las eliminatorias de la UEFA de cara a la Copa Mundial 2026, tiene contrato actualmente hasta junio de 2026. Sin embargo, concluidos sus compromisos internacionales, regresará al conjunto culé para cerrar oficialmente la renovación.

De Jong fue convocado con Países Bajos | AP

De acuerdo con el medio mencionado, el jugador y el presidente de los blaugranas, Joan Laporta, se reunirán este miércoles para el acto protocolario de la renovación. La misma fuente detalló que este lunes todos los involucrados dieron el visto bueno y ya solo falta el anuncio oficial.

Los detalles de la renovación de Frenkie de Jong

El mediocampista de 28 años llegó por primera vez al conjunto catalán para la Temporada 2019-20, procedente por Ajax. Ahora ampliará su contrato hasta el 30 de junio de 2029, es decir, por tres años más de lo anteriormente pactado.

De Jong está listo para extender su contrato con Barça | AP

Según Mundo Deportivo, las cantidades que actualmente tiene firmadas las recibirá como estaba pactod y será hasta la Temporada 2026-27 que comence a computarse el nuevo contrato. Aunque el medio mencionado no detalló de cuánto será su salario, sí destacó que tiene una cláusula de rescisión en 500 millones de euros, cien millones más que la actual.

En mayo de 2026, Frenkie cumplirá 29 años, por lo que -de cumplir su contrato- estará vinculado con el club hasta los 32. El neerlandés se ha consolidado a lado de Pedri como un doble pivote en el esquema de Hansi Flick.

Frenkie se ha consolidado con Barcelona | AP

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona?

Tras la Fecha FIFA, el conjunto blaugrana reanudará la actividad en LaLiga en la Jornada 9, en la cual recibirá a Girona en busca de recuperar el liderato. El partido está programado para el sábado 18 de octubre, a las 8:15 horas (tiempo del centro de México).

Después de dicho compromiso, el equipo dirigido por Flick se preparará para la Jornada 3 de la Champions League. Tal encuentro está previsto para el martes 21 de octubre, a las 10:45 horas, nuevamente en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Frenkie de Jong está por firmar su renovación | AP