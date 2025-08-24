Fulham vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 2

La Premier League continúa su andar y el Fulham recibe en Craven Cottage al Manchester United en un partido que promete emociones en la segunda fecha de la temporada 2025-2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras un arranque que dejó más dudas que certezas.

El cuadro local inició el campeonato con un empate 1-1 frente al Brighton, resultado que lo mantiene en la mitad de la tabla. Para Marco Silva y sus dirigidos, este encuentro representa la oportunidad de consolidar un buen comienzo y, sobre todo, de dar un golpe de autoridad frente a uno de los gigantes históricos de Inglaterra.

El Manchester United, por su parte, inició el certamen con derrota en casa ante el Arenal por la mínima diferencia. Los Red Devils llegan en la décimo quinta posición y con la presión de su afición, que exige un arranque más convincente tras una campaña pasada marcada por la irregularidad. Un tropiezo en Londres podría encender las alarmas en Old Trafford mucho antes de lo previsto.

Uno de los nombres propios a seguir en este compromiso es el del mexicano Raúl Jiménez, quien continúa como referente ofensivo del Fulham. El delantero busca recuperar protagonismo en la Premier tras superar complicaciones físicas en años recientes. Su experiencia y capacidad para asociarse en el ataque lo convierten en una de las piezas clave para que los Cottagers puedan sorprender a los de Ruben Amorim y sumar puntos importantes en su lucha por la estabilidad en el torneo.

