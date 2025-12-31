Futbolista mexicano deja Bravos de Juárez para irse a jugar al extranjero

Marcos Olvera García
31 de Diciembre de 2025

Después de hacer oficial su salida de los Bravos de Juárez, Javier Salas ya tiene un nuevo equipo fuera de la Liga MX, donde se reencontrará con un viejo conocido suyo, Juan Reynoso.

Reynoso y Salas estuvieron juntos cuando el entrenador peruano dirigió a La Máquina Celeste de la Cruz Azul, antes de que el estratega sudamericano saliera de la institución celeste.

Ahora, con Reynoso en el banquillo del Melgar, equipo de la Liga de Perú, Javier Salas tendrá una nueva oportunidad para probarse, aunque ahora, fuera de la Liga MX.

Salas llegó a Cruz Azul en 2018 y se fue de la institución celeste en 2020, bajó el mando de Reynoso, Salas jugó un total de 26 partidos, donde no pudo marcar ni dar asistencias al mando del entrenador peruano.

Salas jugará Copa Sudamericana

El mediocampista mexicano llegará al Melgar para jugar la Fase Previa a los grupos de la Copa Sudamericana del siguiente año, esto, después de que el Melgar culminará en la sexta posición en la Liga de Perú.

Javier Salas no es el único jugador mexicano que participará la siguiente temporada con el Melgar, Jesús Alcantar también llegó al Melgar a petición de Juan Reynoso.

