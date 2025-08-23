Genoa vs Lecce EN VIVO Serie A Jornada 1

La Serie A arranca con un duelo que promete intensidad y competencia por la permanencia: el Genoa recibe al Lecce en el emblemático Luigi Ferraris. Los locales esperan comenzar la temporada con victoria y sumar desde el comienzo para escalar posiciones.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, el Genoa domina ligeramente: de los últimos cinco enfrentamientos, obtuvo tres triunfos como local, mientras que Lecce ganó uno y hubo un empate. El más reciente data del 14 de marzo de 2025, cuando los rossoblù se impusieron por 2‑1. Estas cifras aumentan la expectativa en torno a un encuentro que podría establecer el tono de la campaña.

El contexto interno del Genoa también aporta matices interesantes: se prepara bajo la conducción de Patrick Vieira, quien tomó el mando en noviembre de 2024 y logró estabilizar al equipo, que terminó en la 13ª posición el curso pasado. Ahora, en el inicio de la temporada 2025‑26, el conjunto busca consolidar esas mejoras desde el primer partido, en un entorno tan exigente como lo es la Serie A.

Uno de los focos del nuevo curso es el mexicano Johan Vásquez, que ha sido recompensado por su consistencia y liderazgo: debutó como capitán en el arranque de la temporada, conduciendo al equipo a una goleada 3‑0 sobre el Vicenza en la Coppa Italia. Este hecho no sólo subraya la confianza del cuerpo técnico, dirigido por Vieira, sino también la firme presencia del defensor en el vestuario.

