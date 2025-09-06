Inglaterra vs Andorra EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026 J5

La selección de Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, afronta un compromiso que, en la previa, parece inclinarse claramente a su favor. El rival será Andorra, colista del grupo K en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Los ingleses parten como amplios favoritos para sumar tres puntos más y continuar su marcha con puntaje perfecto.

Más allá del rendimiento sólido en la tabla, Inglaterra todavía debe convencer en su faceta ofensiva. Si bien ha ganado todos sus encuentros hasta el momento, no lo ha hecho con la contundencia que se esperaba de una plantilla repleta de figuras de talla internacional. En casa, ante un rival con limitaciones claras, Tuchel tendrá la oportunidad de ajustar piezas y exigirle a sus delanteros un mejor promedio de gol.

Para el conjunto que dirige Koldo Álvarez, la situación es completamente opuesta. Andorra llega a este duelo con cuatro derrotas consecutivas y sin puntos, un panorama que prácticamente la descarta de la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. A pesar de la ampliación de plazas en el torneo, el equipo pirenaico sigue evidenciando las dificultades propias de un futbol semiprofesional que aún busca progresar en el escenario internacional.

La cita en Wembley (o en cualquier otro escenario inglés donde se dispute el compromiso) simboliza más que un simple trámite. Para Inglaterra, representa la oportunidad de reforzar confianza y afinar detalles rumbo a instancias más exigentes. Para Andorra, en cambio, es otro examen en el que tratarán de resistir, acumular experiencia y, en la medida de lo posible, evitar una goleada.