Inter Miami presenta a Rodrigo de Paul de manera espectacular en el Estadio Chase

Rodrigo de Paul ya es oficialmente nuevo jugador del Inter Miami. El mediocampista argentino fue presentado en el Estadio Chase, casa del equipo de la Major League Soccer (MLS), en un evento cargado de emoción, banderas y una gran ovación por parte de los aficionados.

Tras su paso por el Atlético de Madrid, donde ganó títulos y se consolidó como pieza clave de la Selección Argentina Campeona del Mundo, De Paul inicia una nueva etapa en su carrera en el futbol estadounidense. Durante su presentación, el jugador expresó su compromiso con el club:

"Voy a dejar todo lo que tengo para que juntos ganemos más títulos", afirmó Rodrigo, luciendo ya su nueva camiseta con el número 7.

El anuncio fue realizado por Jorge Mas, propietario del club, quien acompañó al futbolista en el acto oficial frente a una tribuna repleta.

Tras su presentación, De Paul subió a las gradas del estadio para presenciar el partido entre Inter Miami vs. FC Cincinnati. Allí se reencontró con su amigo y compañero de la Selección, Lionel Messi, quien no participó del encuentro debido a una suspensión relacionada con su ausencia en el All-Star Game.

La escena fue captada por cámaras y compartida en redes sociales, generando una ola de reacciones entre los fanáticos de Las Garzas y de la Scaloneta.

