Irlanda vs Hungría EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026 J5

Los irlandeses reciben a los magiares en los representa el inicio de las acciones en el Grupo F

REDACCIÓN RÉCORD
6 de Septiembre de 2025
Irlanda vs Hungría EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026 J5
EN VIVO Y EN DIRECTO: Irlanda vs Hungría | RÉCORD

El Aviva Stadium vuelve a vibrar cuando la República de Irlanda reciba a Hungría en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo de Clasificación al Mundial 2026. Los irlandeses saben que, frente a su afición, no tienen margen para fallar si quieren sostener su lugar en la parte alta de la tabla. El apoyo de más de 55.000 espectadores promete convertirse en un factor decisivo.

El balance reciente de Irlanda muestra luces y sombras: cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas en sus últimos diez partidos. Sin embargo, los amistosos disputados en meses anteriores dejaron señales positivas, con empates ante Luxemburgo (0-0) y Senegal (1-1), además de dos victorias sobre Bulgaria. Esos resultados, aunque discretos, reforzaron la confianza en la solidez defensiva del equipo y dejaron la sensación de que la escuadra puede competir ante rivales de diferentes estilos.

Hungría llega a Dublín con la presión de mejorar su rendimiento fuera de casa. Sus últimos doce encuentros muestran un panorama complicado: apenas dos victorias y cinco derrotas. El triunfo más reciente frente a Azerbaiyán (2-1) sirvió como alivio, pero las derrotas sufridas ante selecciones de mayor jerarquía como Suecia y Turquía reflejan que el conjunto magiar todavía lucha por encontrar constancia. La fragilidad defensiva es el principal desafío que deberá afrontar en su visita al Aviva Stadium.

El último enfrentamiento directo entre ambos equipos, un amistoso en 2024, terminó con triunfo irlandés por 2-1. Ese antecedente fortalece la confianza de los dirigidos por Stephen Kenny, que ven en este choque una oportunidad para consolidarse en la zona de clasificación. En contraste, Hungría buscará dar un golpe de autoridad que le permita escalar posiciones y recuperar crédito en el proceso mundialista.

TE PUEDE INTERESAR

¿Memo Ochoa es opción para Querétaro? Directivo de Gallos rompe el silencio

Querétaro | 04/09/2025

¿Memo Ochoa es opción para Querétaro? Directivo de Gallos rompe el silencio
León anuncia la salida de dos extranjeros previo al cierre de mercado

León | 03/09/2025

León anuncia la salida de dos extranjeros previo al cierre de mercado
Daniel 'Ruso' Brailovsky

América | 03/09/2025

Daniel Ruso Brailovsky advierte a Allan Saint-Maximin
Te recomendamos
Ascenso vuelve, pero no de inmediato; TAS anuncia el regreso para 2026-27
Futbol
UEFA
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 