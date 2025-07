Isco reflexiona su salida de Real Madrid: "el único responsable de mi fracaso soy yo”

Desde hace unos meses, el mediocampista español, Isco realizó una entrevista para France Football, la cual fue recientemente lanzada. El futbolista de Real Betis habló sobre el final de su carrera, el cual desea que sea por su propia decisión, además de su salida de Real Madrid.

Isco quiere retirarse dignamente

El español se planteó su propio objetivo final en el futbol y no mencionó títulos ni logros personales, simplemente quiere retirarse dignamente, y mientras tanto se siente feliz con su momento actual con Real Betis.

“¿Mi último objetivo? Que sea yo quien se retire del futbol y no el futbol quien me retire a mí. Ahora vivo uno de los mejores momentos de mi carrera. Me siento muy querido en el Betis, por mis compañeros y por los aficionados”, dijo Isco para France Football.

¿Qué pasó con Isco en Real Madrid?

Por otro lado, Isco reflexionó sobre su salida de Real Madrid. El mediocampista aseguró que en cierto punto la pasó mal en el conjunto Merengue, pero no responsabilizó a nadie más que a él mismo por las dificultades que atravesó.

“Algunos entrenadores te aprecian más que otros, así es el futbol. Después de un tiempo, en Madrid todo fue más complicado para mí. Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso soy yo”, agregó Isco.

