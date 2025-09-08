Israel vs Italia EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Italia quiere recuperar el paso después de los malos resultados en las primeras fechas de la eliminatoria

REDACCIÓN RÉCORD
8 de Septiembre de 2025
Israel recibe a Italia en las eliminatorias de la UEFA
Israel recibe a Italia en las eliminatorias de la UEFA | RÉCORD

Italia se enfrenta a Israel en el Nagyerdei Stadion, ubicado en Hungría, recordando que el conflicto bélico en el que viven los israelíes, los obligan a jugar fuera de su país.

Los italianos buscan volver después de perder ante Noruega y vencer a Estonia y Moldavia, los azurri necesitan estos puntos para meterse en la pelea, al menos, por el repechaje continental.

Israel es segundo de su grupo, tres puntos por encima de los italianos y con un partido más que los Azurri, quienes no van a la Copa del Mundo desde Brasil 2014.

TE PUEDE INTERESAR

Macedonia goleó a Liechtenstein en las eliminatorias de la UEFA

Internacionales | 07/09/2025

Macedonia del Norte goleó a Liechtenstein y son líderes de su grupo en UEFA
PSG reclama a la federación francesa

Internacionales | 07/09/2025

PSG reclama a la federación francesa por lesiones de Dembélé y Doué en Fecha FIFA
Mauricio Pochettino y su mala racha: siete derrotas contra equipos dentro del top 30 Ranking FIFA

Internacionales | 07/09/2025

Mauricio Pochettino y su mala racha: siete derrotas contra equipos dentro del top 30 Ranking FIFA
Te recomendamos
Macedonia del Norte goleó a Liechtenstein y son líderes de su grupo en UEFA
Futbol
FIFA

LO ÚLTIMO

 