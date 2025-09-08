Israel vs Italia EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Italia se enfrenta a Israel en el Nagyerdei Stadion, ubicado en Hungría, recordando que el conflicto bélico en el que viven los israelíes, los obligan a jugar fuera de su país.

Los italianos buscan volver después de perder ante Noruega y vencer a Estonia y Moldavia, los azurri necesitan estos puntos para meterse en la pelea, al menos, por el repechaje continental.

Israel es segundo de su grupo, tres puntos por encima de los italianos y con un partido más que los Azurri, quienes no van a la Copa del Mundo desde Brasil 2014.