Italia vs Israel EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

En la antesala de una nueva jornada decisiva de las eliminatorias UEFA hacia el Mundial 2026, Italia recibe a Israel en el Estadio Friuli de Udine. Este choque del Grupo I tiene sabor a prueba de fuego para los azzurri, que no pueden permitirse tropiezos si quieren mantener vivas sus aspiraciones.

Italia llega con la urgencia de sumar de a tres para no dejar que la sorprendente Noruega, líder del grupo, les saque demasiada ventaja. Los italianos saben que cada punto cuenta en una llave tan cerrada, y deben demostrar que están listos para pelear hasta el final.

Por su parte, Israel viaja con la ambición de dar la sorpresa y recortar distancias: si obtiene un triunfo en Italia, igualaría en puntos con los locales y pondría en aprietos el camino europeo hacia Norteamérica. No será fácil, pero está claro que los israelíes no vendrán de paseo.

El contexto añade dramatismo: en su más reciente enfrentamiento, Italia venció 5-4 en un partido trepidante disputado en Hungría, lo que demuestra que los duelos entre ambas selecciones pueden esconder sorpresas, goles y emociones hasta el final.

Qué se juega en el Grupo I y estado del camino

El Grupo I de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 está compuesto por Italia, Israel, Noruega, Estonia y Moldavia. Solo el primero obtendrá clasificación directa al torneo mundialista, mientras que el segundo lugar avanzará a la fase de play-offs. Italia se encuentra en segundo sitio con 12 puntos tras su victoria 3-1 ante Estonia. Israel, por su parte, sufrió una dolorosa derrota 5-0 ante Noruega en su más reciente partido.

Ese antecedente golpea la moral israelí de cara al viaje a Italia, pero también subraya la necesidad de una respuesta contundente. Los locales, en cambio, tras la goleada sobre Estonia, intentan sacar ventaja de su momento para cimentar una base sólida hacia el final del grupo.

El Grupo I es intenso: Noruega manda con 18 puntos, y la lucha entre Italia e Israel por el segundo puesto está en curso. El partido de Udine podría inclinar la balanza de manera decisiva.