¡Sufrido! Italia vence a Israel y se mete en la pelea por su grupo en las eliminatorias UEFA

Este lunes, en la actividad del grupo I de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026, la Selección de Italia sufrió para poder vencer a Israel, encuentro que se definió en los minutos finales del mismo.

La selección de Israel comenzó ganando el encuentro gracias a un autogol de Locatelli, quien se resbaló en un centro raso de los israelíes para vencer a Gianluigi Donnarumma, cerca del final del primer lapso, Moise Kean empató el marcador.

Imágenes del Israel vs Italia | AP

Al arranque de la segunda mitad, Dor Peretz consiguió poner a los israelitas al frente a los 52 de tiempo corrido, aunque el gusto no les duró mucho, apenas dos minutos después Moise Kean consiguió su doblete e igualó el marcador.

Matteo Politano marcó el tercero del encuentro y Giacomo Raspadori anotó el gol que parecía sellar la victoria al 81, aunque Israel no estaba muerto en la cancha, en el 87' Alessandro Bastoni marcó el segundo autogol de los italianos y al 89' Peretz marcó su doblete para darle la igualdad a los israelíes.

Dos minutos después, Sandro Tonali metió el quinto y definitivo gol del encuentro, sellando la victoria para la selección dirigida por Gennaro Gattuso.

