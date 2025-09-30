Kairat Almaty vs Real Madrid EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Este martes, después de un par de semanas de descanso, la actividad de la UEFA Champions League vuelve con el encuentro en donde el Real Madrid jugará por primera vez en su historia en Kazajistán.

El cuadro merengue, que perdió el invicto frente al Atlético de Madrid en LaLiga, busca sumar su segunda victoria en el campeonato europeo al visitar a Kairat.

El equipo kazajo busca sumar su primer punto en la competición europea, entendiendo que los dirigidos por Rafael Urazbakhtin, perdieron en el debut de Champions League, frente al Sporting Club de Lisboa

La visita a Kairat es la más larga que tendrán que hacer los equipos de la UEFA para disputar un partido de Champions League, el Real Madrid tuvo que viajar más de seis mil kilómetros para poder jugar en el encuentro de la segunda jornada en la Champions.

Real Madrid con bajas para enfrentar al Kairat

El equipo merengue ya tenía las bajas de Trent-Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y de Ferland Mendy, ahora, después del partido contra el Atlético de Madrid, Eder Militao y Dani Carvajal salieron tocados del derbi de la capital española.

Los Blancos no ganan una Champions desde la temporada 2023-2024, la última edición la ganó el PSG y el Real Madrid se quedó en Cuartos de Final, donde perdieron con el Arsenal.