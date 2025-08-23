LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Real Oviedo vs Real Madrid?

Este domingo LaLiga vuelve a la actividad y el Real Madrid se enfrentará al Real Oviedo, equipo que recién ascendió a la primera división española tras no estar en la máxima categoría desde la temporada 2000-2001.

Después de dos décadas, el Real Madrid volverá a jugar en el Carlos Tartiere, la última vez que el cuadro merengue jugó en la cancha del Real Oviedo fue el 10 de junio del 2001, donde repartieron puntos tras la igualdad a un gol por equipo.

Oviedo debutó con derrota ante Villarreal

El Oviedo, que es dirigido por Veljko Paunovic, debutó en LaLiga ante el Villarreal, encuentro que terminó perdiendo, este será el primer partido en que el Real Oviedo tenga en su casa tras volver a primera división.

El cuadro merengue buscará ganar su segundo partido, después de vencer al Osasuna en el debut del equipo más ganador en la historia de LaLiga.

Mastantuono tuvo sus primeros minutos con el Real Madrid

¿Cuándo y dónde ver el Real Oviedo vs Real Madrid?

Día: Domingo 24 de agosto Hora: 13:30 hrs CDMX Lugar: Estadio Carlos Tartiere Transmisión: SKY Sports

