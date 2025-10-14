Letonia vs Inglaterra EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

Letonia y Inglaterra se enfrentan en Riga por la fecha 8 de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, en un duelo del Grupo K que podría definir en gran medida el rumbo del liderato. Los Tres Leones llegan con una marca perfecta hasta ahora, mientras que Letonia necesita reaccionar para no quedar descolgada de la pelea por el segundo puesto.

Inglaterra ha dominado hasta ahora su zona y una victoria ante los letones les da su clasificación directa al torneo mundialista. En cambio, Letonia acecha detrás de Albania y Serbia, con la esperanza de sumar para mantenerse en la contienda por la clasificación y evitar quedar muy lejos en la tabla.

El equipo inglés, en su reciente amistoso, goleó 3-0 a Gales con tantos de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka, lo que infunde confianza en su plantilla de cara al compromiso eliminatorio. Por su parte, Letonia sufrió un golpe anímico: el pasado encuentro contra Andorra como local lo tenía ganado 2-0, pero en el minuto 92 les empataron y se quedaron con apenas un punto. Esa derrota les pesará en su ánimo y en su necesidad de reivindicación.

El choque entre Letonia e Inglaterra adquiere matices de prueba de fuego. Los ingleses apuntan a mantener su invicto y finiquitar la disputa por el primer lugar. Letonia, en cambio, sabe que debe arriesgar si quiere mantener viva su ilusión de pelear por un lugar en la repesca europea.

Estado actual del Grupo K y lo que está en juego

El Grupo K está compuesto por Inglaterra, Albania, Serbia, Letonia y Andorra, y el formato es clásico: todos contra todos ida y vuelta. El ganador del grupo clasificará directamente al Mundial 2026, mientras que el segundo lugar avanzará a los play-offs de la UEFA.

Inglaterra encabeza la zona con 15 puntos tras ganar sus cinco partidos disputados, sin haber concedido un solo gol. Una victoria hoy les asegura matemáticamente el boleto.

Letonia, en tanto, suma solo 4 puntos y está varios escalones debajo. Un triunfo ante los ingleses le permitiría acercarse a los rivales inmediatos de su grupo, pero todo pasa por ganar hoy. Andorra es el colista con cero unidades hasta ahora, y en este contexto Letonia requiere no solo ganar, sino hacerlo con autoridad para recuperar confianza.