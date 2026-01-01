Liverpool vs Leeds United EN VIVO Premier League Jornada 19

La Premier League recibirá el 2026 con un calendario cargado y uno de los partidos que más promete emociones es el que protagonizarán Liverpool y Leeds United en Anfield. Los Reds llegan con la ilusión renovada y la mira puesta en sumar tres puntos que les permitan ganar estabilidad en la parte alta de la tabla y, por qué no, reengancharse a la carrera por el título.

El equipo dirigido por Arne Slot dejó atrás una etapa de resultados irregulares que lo alejaron del protagonismo en la defensa de la corona. Sin embargo, el presente invita al optimismo: Liverpool arrastra siete partidos consecutivos sin derrota en todas las competencias y ha ganado confianza con tres encuentros seguidos sumando en la liga. Una victoria ante Leeds no solo reforzaría esa racha, sino que también reduciría la distancia con el Arsenal a 10 puntos, cuando aún resta toda la segunda mitad del campeonato.

Más allá de lo matemático, en Anfield se percibe una sensación de crecimiento. Tras la fuerte inversión realizada en verano, el equipo comienza a entenderse mejor dentro del campo, una noticia alentadora tanto para el cuerpo técnico como para la afición, que espera ver a los Reds competir de nuevo al máximo nivel.

El antecedente inmediato entre ambos equipos añade un condimento especial. El pasado 6 de diciembre, en Elland Road, Liverpool y Leeds United protagonizaron un vibrante empate 3-3, un duelo abierto y lleno de goles que dejó claro que el choque entre ambos no admite relajaciones.

Para este compromiso, Liverpool no contará con Mohamed Salah, ausente por su participación con Egipto en la Copa Africana de Naciones. Aun así, el equipo confía en mantener su dinámica positiva apoyado en el empuje de Anfield, que será clave para inaugurar el año e impulsar a los suyos hacia la victoria.

En ese contexto, los focos estarán puestos en nombres como Florian Wirtz y Hugo Ekitiké, quienes han sido protagonistas en los recientes éxitos del club. Con mayor confianza colectiva y un escenario ideal, ambos futbolistas tienen la oportunidad de asumir el liderazgo ofensivo y marcar la diferencia en un partido que puede definir el rumbo del Liverpool en este inicio de 2026.