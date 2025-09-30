Pafos FC vs Bayern Múnich EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Este martes, después de un par de semanas de descanso, la actividad de la UEFA Champions League vuelve con el encuentro en donde el debutante Pafos FC recibe en Chipre al Bayern Múnich.

El cuadro chipriota debutó, de forma sorpresiva, con un punto tras la igualada contra el Olympiacos, el líder de la liga de Chipre jugará su primer partido en casa de la UEFA Champions League.

El Bayern Múnich este encuentro como el único invicto en la Bundesliga, además de extender esa racha en la Champions, donde derrotó al Chelsea en la primera jornada de esta competición.

Pafos FC es el segundo equipo debutante en esta Champions en sumar puntos en esta edición de la competición, el Bodo/Glimt es el otro inicialista que no perdió en su primer partido en esta edición de la UCL.

Por su parte, el Bayern Munich no ha perdido un partido desde que cayó en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes, donde sucumbió ante el Paris Saint-Germain, la última vez que los bávaros perdieron en Champions League fue contra el Inter de Milán, en la Ida de los Cuartos de Final.

En busca de redención

El Bayern Múnich busca mejorar su participación de la edición pasada en la Champions League, donde el cuadro bávaro ganó cinco encuentros, pero cayó en los tres restantes, lo que lo condenó a jugar la ronda de Octavos de Final, donde eliminaron a la Lazio.

El Pafos FC, junto al Kairat, tendrán la dura tarea de enfrentarse en esta edición contra un multicampeón de esta competición, recordando que el cuadro alemán es cinco veces ganador de la UEFA Champions League.