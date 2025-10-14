Portugal vs Hungría EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

Portugal recibe a Hungría en el Estádio José Alvalade por la fecha 4 del Grupo F de las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El choque se perfila como definitorio: el local es líder y los húngaros se acercan peligrosamente.

La selección portuguesa sabe que una victoria prácticamente le asegura el boleto hacia la Copa del Mundo, mientras que Hungría busca un resultado que le permita afianzarse en zona de Repechaje. La presión crece en ambos banquillos.

Portugal viene de vencer por la mínima a Irlanda (1-0) en su más reciente compromiso, un triunfo ajustado que reafirma su condición de favorito. Mientras tanto, Hungría superó con autoridad a Armenia (2-0) en casa, con lo que llega con confianza para este enfrentamiento exigente.

Los antecedentes recientes también le dan sabor al duelo: en septiembre de 2025, aplicando la misma competencia, Portugal derrotó 3-2 a Hungría en un partido disputado y lleno de emociones. Esa victoria deberá servir como impulso para defender el liderato en Lisboa.

Lo que está en juego en el Grupo F

El Grupo F de las eliminatorias UEFA tiene como principales protagonistas a Portugal, Hungría, Irlanda, Armenia y otros equipos de nivel intermedio. El primer lugar obtiene clasificación directa, y el segundo queda con opción a Repechaje.

Portugal lidera la zona con firmeza y una victoria hoy podría sellar, o al menos dejar muy avanzada, su clasificación. Hungría, por su parte, presiona con todo: quiere recortar distancias y mantenerse como rival directo para la definición del grupo.