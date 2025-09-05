Ucrania vs Francia EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026 J5

El Estadio Municipal de Breslávia en Polonia es el escenario donde Ucrania recibe a Francia en el arranque del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. En un grupo reducido a cuatro selecciones, cada punto puede resultar determinante, y este estreno pondrá frente a frente a dos equipos con realidades muy distintas: uno acostumbrado a codearse entre los grandes y otro que busca romper con décadas de frustraciones.

La selección ucraniana, dirigida por Serhiy Rebrov, afronta este torneo con el desafío de volver a un Mundial tras casi dos décadas de ausencia. Desde que fue reconocida por la FIFA en 1992, solo logró clasificarse a la edición de Alemania 2006, donde alcanzó los Cuartos de Final. Ahora, con una nueva camada de futbolistas repartidos en ligas europeas, el “Zbirna” pretende convertirse en la gran revelación de este grupo y darle una alegría a una afición que nunca ha dejado de creer.

Del otro lado, Francia inicia otro camino de clasificación con la chapa de candidata indiscutible. Los de Didier Deschamps quieren asegurar lo que sería su 17ª participación mundialista y la octava consecutiva desde 1998, año en que comenzaron a escribir la etapa más gloriosa de su historia. Con dos títulos en sus vitrinas (1998 y 2018) y un tercer lugar reciente en la Nations League, Les Bleus llegan con una generación llena de talento que combina juventud y experiencia, y que apunta a llegar como una de las favoritas a Norteamérica 2026.

El historial reciente entre ambas selecciones también aporta dramatismo al cruce. La última vez que se vieron las caras fue el 4 de septiembre de 2021, en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando empataron 1-1 gracias a los tantos de Mykola Shaparenko y Anthony Martial.