UEFA Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Mónaco vs Manchester City?

El cuadro ciudadano visita el principado para enfrentarse al Monaco, duelo clave para las aspiraciones en la Champions

Manchester City visita al Monaco en la Champions League
Manchester City visita al Monaco en la Champions League | RÉCORD
Marcos Olvera García
30 de Septiembre de 2025

La actividad en la UEFA Champions League continúa este miércoles, cuando el Manchester City se enfrente al Monaco en el cierre de la segunda jornada de la competición más importante de clubes en Europa.

Los dirigidos por Pep Guardiola buscarán conseguir su segunda victoria en la Fase de Liga de la Champions, después de vencer al Napoli en el Etihad Stadium en el primer partido del equipo inglés en esta edición de la competición europea.

Ansu Fati celebra un gol con el Monaco | AS Monaco
Por su parte, el Monaco quiere recuperarse después de haber sido goleado en su debut en la Champions League ante el Club Brujas, los dirigidos por Adolf Hütter quieren repetir lo conseguido en la temporada pasada, donde libraron la primera ronda y se quedaron en la fase de Play-Off.

El equipo monegasco terminó, la temporada pasada, en la posición 17, lo que lo clasificó al Play-Off y terminó cayendo frente al Benfica, el Monaco no consigue una victoria en Champions League desde enero de este año, cuando derrotaron al Aston Villa.

Monaco venció al Aston Villa en enero en Champions | AP
Realidades distintas

Mientras que el Manchester City busca recuperar el paso en Premier League, el Monaco está peleando el liderato en la Ligue One, los ingleses son séptimos de la clasificación en Premier League, teniendo cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos.

Los dirigidos por Hütter, por su parte, tienen tres victorias y dos derrotas en los cinco encuentros más recientes, llegando con un descalabro frente al Lorient en la fecha más reciente de la Ligue One.

Man City Busca su segunda victoria en Champions | AP
¿Cuándo y dónde ver el Monaco vs Manchester City?

Día:Miércoles 1 de octubre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar:Estadio Luis II
Transmisión:HBO Max

