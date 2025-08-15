Villarreal vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 1

Este día, el Real Oviedo vuelve a disputar un partido en Primera División tras 24 años de ausencia, un regreso que parecía imposible para un club que llegó a tocar fondo en Segunda B y estuvo al borde de la desaparición. El escenario de su reencuentro con la élite será el Estadio de La Cerámica, donde visitará al Villarreal en la primera jornada de LaLiga 2025/26.

Han pasado exactamente 8 mil 825 días desde aquel 17 de junio de 2001, cuando el Oviedo descendió tras caer ante el Mallorca de Samuel Eto’o en la última fecha de la temporada 2000/01. Desde entonces, la afición carbayona ha vivido años de sufrimiento, reconstrucción y esperanza, que encontraron su recompensa en 2025 con el ascenso logrado en la final del playoff frente al Mirandés. Ahora, el club asturiano quiere demostrar que está listo para competir contra los mejores del país.

Enfrente tiene a un Villarreal que llega con la moral alta tras una campaña que lo clasificó a la Champions League. Dirigidos por Marcelino García Toral, los amarillos buscan mantener su lugar entre los grandes del futbol español y, de ser posible, pelear por más. En la previa, su actualidad estuvo marcada por un amistoso de alto perfil ante el Barcelona en Miami, que sirvió como prueba para medir el nivel del equipo antes del inicio liguero.

El choque entre Villarreal y Real Oviedo será el segundo partido de la nueva temporada, justo después del Girona-Rayo que dará el puntapié inicial. Mientras el Submarino Amarillo aspira a seguir escribiendo páginas de éxito en Europa y España, el Oviedo encara su campaña con la ilusión de mantenerse en Primera y consolidar su regreso. El ambiente en La Cerámica promete ser vibrante, con dos aficiones expectantes por ver cómo arranca este nuevo capítulo de sus historias.

