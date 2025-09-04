Italia vs Estonia: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de las Eliminatorias Mundialistas?

Este viernes, Italia y Estonia continúan su actividad en las Eliminatorias de UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La Azzurra tiene la misión de volver a un Mundial tras perderse las dos ediciones anteriores, por lo que cada partido es muy valioso.

Por su parte, Estonia, intentará dar la sorpresa y conseguir su segundo triunfo de las Eliminatorias dentro del Grupo I.

Italia se encuentra en tercera posición con tres puntos, aunque tiene dos juegos menos. Estonia es cuarto con la misma cantidad de unidades.

Gattuso, técnico de Italia | X: @Azzurri

A qué hora y dónde ver el Italia vs Estonia

Fecha: Viernes 5 de septiembre

Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Sky Sports