Juventus vs Inter de Milán: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de Serie A?

Te presentamos todos los detalles de este emocionante encuentro

REDACCIÓN RÉCORD
12 de Septiembre de 2025

Se reanuda la actividad de la Serie A tras la Fecha FIFA con un auténtico partidazo entre dos de los mejores equipos de Italia: Juventus e Inter de Milán.

La Vecchia Signora marcha con paso perfecto y es el líder de liga tras los dos primeros partidos de la temporada, en los que mostró una mejoría respecto al nivel que tuvo en el Mundial de Clubes.

Por su parte, los neroazzuri buscarán reponerse de la sorpresiva derrota a manos de Udinese en su último compromiso y así seguir de cerca a sus rivales en las primeras posiciones.

La Juve puede presumir un 'dominio' sobre Inter en su más recientes enfrentamientos, pues se ha llevado la victoria en cuatro de los últimos seis choques ligueros.

Imagen
Juventus celebra triunfo vs Genoa en J2 | X: @juventusfc

¿Cuándo y por dónde ver Juventus vs Inter de Milán?

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+

