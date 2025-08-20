LA Galaxy vs Pachuca EN VIVO Leagues Cup Cuartos de Final

Sigue en vivo el minuto a minuto del partido:

Por el pase a la Semifinal. Habrá un nuevo duelo entre Liga MX y MLS, pues los actuales campeones del futbol estadounidense, LA Galaxy y los Finalistas de la pasada Copa Intercontinental, Pachuca, se enfrentarán por el pase al Final Four de la Leagues Cup 2025.

Los Tuzos llegan a este partido tras haber fracasado en el Mundial de Clubes hace un par de semanas. Sin embargo, el equipo de Jaime Lozano viene a la alta pues actualmente lidera el Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro victorias en cinco partidos.

Galaxy por su parte, demostró una buena cara en la Primera Fase de la Leagues Cup, pero en la MLS está prácticamente descalificados de los Playoffs. Actualmente el Galaxy suma 16 puntos en 26 partidos, sumando sólo tres victorias y está a 16 unidades de la zona de clasificación.

