Leagues Cup 2025: ¿Cuándo y dónde ver el Inter Miami vs Tigres?

Esta semana vuelve la actividad de la Leagues Cup cuando los Tigres, comandados por Guido Pizarro, se enfrentarán en el Chase Stadium ante el Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y compañía.

Los dirigidos por Javier Mascherano, que no saben si podrán contar con Lionel Messi para este encuentro, vienen de una derrota (por goleada ante Orlando City) y una victoria (contra LA Galaxy), en el historial reciente ante equipos de Liga MX, el equipo de la Florida derrotó en penales a Necaxa y en tiempo regular a los Pumas.

Ángel Correa con los Tigres | MEXSPORT|

Tigres viene de una victoria y una derrota en Liga MX y fue el único equipo mexicano en ganar dos encuentros de Leagues Cup en el tiempo reglamentario, quedando como primer lugar de la tabla del futbol mexicano en la Leagues Cup.

Messi es duda para este encuentro | AP|

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

¿Cuándo y dónde ver el Inter Miami vs Tigres?

Día: Miércoles 20 de agosto Lugar: Chase Stadium Hora: 18:00 hrs CDMX Transmisión: MLS Season Pass en Apple TV

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo y dónde ver el Seattle Sounders vs Puebla de la Leagues Cup?

Tigres busca su primera Semifinal en Leagues Cup | MEXSPORT|