Toluca vs Orlando City EN VIVO Leagues Cup Cuartos de Final

Vuelve a la Leagues Cup. El campeón de la Liga MX, Toluca se mide al Orlando City en los Cuartos de Final en Los Ángeles en busca del trofeo y ratificar su momento como uno de los mejores equipos de toda la Concacaf. De momento deberá superar al conjunto de Florida que llega como víctima.

Los dirigidos por Antonio Mohamed llega invicto con dos triunfos y un empate con Paulinho siendo la figura principal; mientras tanto en su más reciente juego terminó empatando ante los Pumas en el Nemesio Diez.

Por su parte, Orlando City llega a este encuentro como el cuarto mejor posicionado dentro del grupo de la MLS donde cosechó dos triunfos, un empate para sumar un total de siete unidades, solo por un gol de diferencia por debajo de LA Galaxy que fue tercero.

Sigue en vivo el minuto a minuto del partido:



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez afronta duelo ante Tigres como si fuera una Final en la Leagues Cup