Newcastle vs Barcelona: ¿Dónde ver la UEFA Champions League Jornada 1?

Los culés hacen su presentación en el torneo con sed de revancha

REDACCIÓN RÉCORD
17 de Septiembre de 2025

Nuevo año y la ilusión recargada. El FC Barcelona vuelve a lanzarse a la conquista de la Champions League, un título que no levanta desde hace doce años. En esta edición, su primer escollo será el Newcastle, un rival exigente que llega con urgencias y cambios importantes en su plantel.

El conjunto dirigido por Hansi Flick arriba a su debut europeo en un buen momento anímico y futbolístico. En su última presentación en La Liga, los blaugranas golearon 6-0 al Valencia en el estadio Johan Cruyff, un triunfo que disipó dudas y fortaleció la confianza del grupo.

La ausencia de Lamine Yamal será un contratiempo, pero el entrenador alemán tiene cartas de sobra para ilusionar a la afición. Robert Lewandowski, que volvió a su mejor forma con un doblete el fin de semana, pelea por un lugar en el once titular con Ferran Torres, quien atraviesa un gran presente. El que sí parece tener la titularidad asegurada es Fermín López, héroe de la goleada ante Valencia con una actuación sobresaliente. En el resto de las posiciones no se prevén grandes cambios respecto al último once.

El Newcastle, por su parte, afronta un curso de transición tras la salida de su figura, Alexander Isak, al Liverpool. Los ‘Magpies’ reaccionaron en el mercado con la llegada del alemán Nick Woltemade, procedente del Stuttgart. El delantero ya demostró su capacidad de adaptación y el pasado fin de semana fue decisivo al marcar el gol de la victoria contra Wolverhampton, la primera del equipo en esta Premier League.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona?

  • Fecha: jueves 18 de septiembre
  • Hora: 13:00 horas del centro de México
  • Lugar; St. James' Park
  • Dónde ver: HBO MAX

