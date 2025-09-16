River Plate vs Palmeiras: ¿Dónde ver los Cuartos de Final de la Copa Libertadores?

Comienzan los Cuartos de Final de la Copa Libertadores

River Plate vs Palmeiras: ¿Dónde ver los Cuartos de Final de la Copa Libertadores?
River Plate vs Palmeiras, Copa Libertadores | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
16 de Septiembre de 2025

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase decisiva y uno de los duelos más esperados será el que enfrente este miércoles a River Plate y Palmeiras, dos gigantes sudamericanos que ya saben lo que es levantar el trofeo.

El partido de ida se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 21:30 (hora local), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La vuelta está programada para el 24 de septiembre en São Paulo, lo que agrega presión al equipo de Martín Demichelis de cara a aprovechar la localía.

River llega tras eliminar a Libertad de Paraguay en los penales y con la ilusión de volver a una semifinal continental. Del otro lado, Palmeiras arriba con confianza después de superar con autoridad a Universitario de Perú y mostrar un gran nivel en el Brasileirao.

El antecedente más recordado entre ambos se remonta a la semifinal de 2020: Palmeiras avanzó gracias a un 3-0 en Buenos Aires que fue imposible de revertir para los “millonarios”.

¿Dónde ver River Plate vs Palmeiras en México?

Fecha: miércoles 17 de septiembre

Hora: 18:30 horas del centro de México

Lugar: Estadio Monumental

Dónde ver: Disney+

 

TE PUEDE INTERESAR

OFICIAL: Costa Rica toma decisión sobre la continuidad de Miguel Herrera

Futbol Internacional | 16/09/2025

OFICIAL: Costa Rica toma decisión sobre la continuidad de Miguel Herrera
Leyenda del Real Madrid al borde del llanto confiesa amenaza de secuestro a su hija

Futbol Internacional | 16/09/2025

Leyenda del Real Madrid al borde del llanto confiesa amenaza de secuestro a su hija
Así fue el golazo del mexicano Obed Vargas ante el Inter de Miami de Messi

Internacionales | 16/09/2025

Así fue el golazo del mexicano Obed Vargas ante el Inter de Miami de Messi
Te recomendamos
OFICIAL: Costa Rica toma decisión sobre la continuidad de Miguel Herrera
CONMEBOL
Futbol

LO ÚLTIMO

 