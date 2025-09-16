River Plate vs Palmeiras: ¿Dónde ver los Cuartos de Final de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase decisiva y uno de los duelos más esperados será el que enfrente este miércoles a River Plate y Palmeiras, dos gigantes sudamericanos que ya saben lo que es levantar el trofeo.

El partido de ida se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 21:30 (hora local), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La vuelta está programada para el 24 de septiembre en São Paulo, lo que agrega presión al equipo de Martín Demichelis de cara a aprovechar la localía.

River llega tras eliminar a Libertad de Paraguay en los penales y con la ilusión de volver a una semifinal continental. Del otro lado, Palmeiras arriba con confianza después de superar con autoridad a Universitario de Perú y mostrar un gran nivel en el Brasileirao.

El antecedente más recordado entre ambos se remonta a la semifinal de 2020: Palmeiras avanzó gracias a un 3-0 en Buenos Aires que fue imposible de revertir para los “millonarios”.

¿Dónde ver River Plate vs Palmeiras en México?

Fecha: miércoles 17 de septiembre

Hora: 18:30 horas del centro de México

Lugar: Estadio Monumental

Dónde ver: Disney+