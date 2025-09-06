¿Cuándo y dónde ver Tigres vs Rayadas de Liga MX Femenil?

Tigres y Rayadas se encuentran en la previa de vivir una edición más del Clásico Regio en la Liga MX Femenil; las ‘Amazonas’ llegan como las favoritas tras ubicarse entre los primeros cuatro de la clasificación con 22 puntos.

Las felinas llegan con dos victorias al hilo realizando 11 goles, ambas jugando de visitante, en la Jornada 8 se impuso con un categórico 7-0 sobre Querétaro y en la fecha pasada con un 4-2 sobre Chivas de la mano de Jenni Hermoso.

Clásico Regio l IMAGO7

Tigres solo ha tenido una revés en el Apertura 2025 y esa fue en casa cuando cayó ante Pachuca, en la Jornada 7, con un marcador de 3-2.

Mientras tanto, Rayadas llegan como sextas con un total de 17 unidades; producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas en el presente torneo; sus derrotas se dieron ante Pumas en la J1 y J6 frente a Cruz Azul.

Liga MX Femenil l IMAGO7

Edición 45

En la Jornada 10 Tigres y Rayadas estarán protagonizando la edición 45 del Clásico Regio; el registro favorece a las ‘Amazonas’ con 17 victorias por 7 triunfos de las rayadas y 20 empates; varios de esos enfrentamientos han sido en Fase Final.

Tigres vs Rayadas

Todo está listo para el encuentro desde el Universitario de Nuevo León, Tigres y Rayadas se ven las caras en suelo norteño en punto de las 19:00 hrs, tiempo del centro de México y podrás vivirlo desde FOX Sports.

Fecha: 7 de septiembre

Hora: 19:00 hrs

Estadio: U de Nuevo León

Transmisión: FOX Sports



Femenil l IMAGO7