¡De 'Hogwarts' al Volcán! Tigres Femenil presenta a Emma Watson con toque de magia

Tigres Femenil lo volvió a hacer. Conocidas por su constante innovación tanto dentro como fuera de la cancha, "Las Amazonas" han roto las redes sociales este domingo al presentar de manera oficial a su nueva incorporación: Emma Watson.

Emma Watson, nueva jugadora de Tigres | X: @TigresFemenil

Aunque no se trata de la actriz británica que dio vida a Hermione Granger, el departamento de comunicación del club aprovechó la coincidencia de nombres para armar una campaña de bienvenida que ya es tendencia, cargada de referencias a la icónica saga de Harry Potter.

Una bienvenida "mágica"

La expectativa comenzó con una publicación en las cuentas oficiales del equipo donde se mostraba una bufanda con los colores de Gryffindor y una varita mágica reposando sobre una de las butacas amarillas del Estadio Universitario. El mensaje era claro: la magia estaba por llegar a San Nicolás de los Garza.

Minutos más tarde, se reveló la identidad de la nueva jugadora a través de un diseño donde la futbolista aparece luciendo el uniforme de Tigres, acompañada del legendario "Sombrero Seleccionador" y la tipografía clásica de las películas de la franquicia.

Guiño a Harry Potter | X: @TigresFemenil

El fenómeno de las homónimas en el fútbol

La llegada de Emma Watson a la Liga MX Femenil no solo refuerza el esquema táctico de las actuales campeonas, sino que también posiciona la marca del club a nivel internacional gracias al ingenio detrás de su presentación. La jugadora, homónima de la estrella de Hollywood, fue recibida por la afición con entusiasmo y una lluvia de memes que celebran la creatividad de la institución felina.

Con este fichaje, Tigres Femenil reafirma su estatus como uno de los equipos más mediáticos del continente, demostrando que para presentar a una estrella, a veces solo hace falta un poco de magia y un nombre que todos conocemos.