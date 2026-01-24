"Este es para ti": El gesto de Mbappé con Brahim Díaz tras su penal ante Villarreal

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo con el Real Madrid, pero esta vez su protagonismo fue más allá del marcador. En la victoria 2-0 ante el Villarreal, el delantero francés selló el triunfo con un penalti ejecutado a lo Panenka en los últimos minutos del partido, un gesto de sangre fría que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la definición, sino la dedicatoria. Tras marcar, Mbappé fue directo a buscar a Brahim Díaz, lo abrazó y le dedicó el gol con una frase clara y emotiva: “Este es para ti”, en un gesto que evidenció su apoyo al mediocampista tras semanas de críticas.

Mbappé dio un golpe catedrático | AP

El penal de Mbappé dedicado a Brahim Díaz

El penalti llegó en tiempo agregado, luego de que el propio Mbappé fuera derribado dentro del área. Sin dudarlo, el campeón del mundo tomó el balón y decidió ejecutar a lo Panenka, picando la pelota al centro del arco y venciendo al guardameta del Villarreal con absoluta tranquilidad.

Brahim Díaz, quien se encontraba fuera del área observando la acción, fue el primero en recibir al francés tras el gol. El festejo no fue casual: Mbappé lo abrazó y le repitió “por ti, por ti”, dejando claro que la elección del cobro tenía un significado especial y un destinatario concreto.

Despedida tras la victoria | AP

Más tarde, el propio Mbappé confirmó la intención del gesto en declaraciones al diario Marca, donde explicó que se trató de “un apoyo para él”. La dedicatoria llegó como un mensaje directo de respaldo tras la polémica que rodeó a Brahim por su fallo desde los once pasos en la Final de la Copa Africana de Naciones.

Mbappé, líder dentro y fuera del vestidor

Brahim Díaz fue una de las figuras de la AFCON 2025 con Marruecos, pero quedó marcado por fallar un penalti a lo Panenka en la final ante Senegal, acción que desató duras críticas. El gesto de Mbappé buscó aliviar esa carga emocional y enviar un mensaje de confianza desde el vestidor merengue.

Este episodio confirma que Kylian Mbappé no solo es el referente ofensivo del Real Madrid, sino también una voz de liderazgo. El delantero francés ha asumido un rol de protector y respaldo para sus compañeros en momentos de presión mediática y deportiva.

Gesto de Panenka | AP

No es la primera vez que Mbappé actúa de esta manera. Recientemente también defendió públicamente a Vinícius Jr tras los abucheos en el Santiago Bernabéu, pidiendo a la afición que las críticas fueran para todo el equipo y no solo para el brasileño. Con gestos como el dedicado a Brahim Díaz, Mbappé consolida su imagen como líder indiscutible del vestidor blanco.