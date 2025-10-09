Liga MX Femenil: ¿cuándo y dónde ver América vs Tigres de la J15?

La Jornada 15 de la Liga MX Femenil tendrá uno de los partidos más esperados en su primer día de actividad. América volvió a la senda del triunfo y escaló lugares, mientras que Tigres hizo lo propio y parece intratables en la parte alta de la Tabla General.
¿Cómo llega América?
El conjunto de Ángel Villacampa regresó a su mejor versión y terminó con una gran victoria en su última visita a Monterrey. América vino de atrás ante las Rayadas y sacó tres puntos de oro, gracias a un gran gol de Irene Guerrero.
Dicha victoria ante Rayadas significó su segunda al filo para el conjunto de las Águilas, quienes derrotaron a las Bravas en la Jornada 13. El cuadro azulcrema es uno con los mejores balances ofensivos y defensivos, pero no mejor que las Amazonas.
¿Cómo llega Tigres?
Las Amazonas son las líderes indiscutidas del Circuito Rosa, con una gran actuación ofensiva y defensiva en todo el campeonato. Las dirigidas por Pedro Martínez han anotado 51 goles y solamente han recibido siete.
En la jornada anterior, el conjunto regiomontano terminó derrotó de calidad de visitante a Puebla, equipo que es de los peores del campeonato. Sin embargo, su ofensiva mostró un impresionante nivel en diversas ocasiones.
Con goleadoras en la parte alta
Aunque Charlyn Corral es la máxima artillera del certamen, otras dos jugadoras lograron colarse entre las primeras. Jenni Hermoso (13) y Montserrat Saldivar (13) están entre las máximas goleadoras del Apertura 2025.
¿Cuándo y dónde ver América vs Tigres?
- Fecha: Viernes 10 de octubre
- Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX
- Transmisión: Canal 9 y TUDN