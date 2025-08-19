Pachuca vs Chorrillo ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Concacaf W Champions 2025?

Regresa la W Champions Cup. Este martes arranca el torneo femenil de la Concacaf, con Gotham como campeón defensor y con tres equipos mexicanos que buscarán dar la cara por la Liga MX Femenil. Uno de estos equipos es Pachuca, quienes como Campeonas de la liga mexicana buscarán dar una buena actuación.

Son precisamente las Tuzas quienes arrancan con la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Grupos. El equipo mexicano se medirá este martes al Chorrillo FC, equipo de la Primera División Femenina de Panamá, en el Estadio Hidalgo.

Arranca el torneo femenil | X

Este duelo es correspondiente al Grupo A, mismo que comparten con América, Alajuelense de Costa Rica y Orlando Pride de Estados Unidos. Los dos equipos con más puntos avanzarán a las Semifinales del Torneo en busca de levantar el ttítulo.

Pachuca llega como favorito

Como era de esperarse. Las Tuzas llegan como amplio favorito a este duelo. Las dirigidas por Óscar Torres, tuvieron un inicio lento en el Apertura 2025, sin embargo, ya suman tres partidos consecutivos sin perder. Además, llegan motivadas al disputar su primer torneo internacional, como campeonas de Liga.

Llegan en buen momento | IMAGO7

El conjunto panameño por su parte, llega a este duelo siendo segundas en su grupo de Liga con siete unidades tras tres partidos. En esta nueva temporada marchan invictas por lo que buscarán dar la sorpresa de visita y sacar los primeros puntos para un equipo panameño en esta competencia.

¿Dónde y a qué hora ver?

El partido se llevará a cabo este martes en el Hidalgo en punto de las 20:00 horas del centro de México, y se podrá ver en transmisión a través de ESPN, así como por streaming a través de Disney +. Este duelo cerrará la Jornada de martes del torneo de Concacaf.

Pachuca vs Chorrillo

Fecha: 19 agosto 2025

Horario: 20:00 horas del centro de México

Estadio: Hidalgo

Transmisión ESPN y Disney+

Representan a Panamá | X

