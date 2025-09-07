Rayadas vs Tigres EN VIVO Clásico Regio Liga MX Femenil Apertura 2025

Bienvenidos amigos de RÉCORD

Este fin de semana la Liga MX Femenil nos da una edición más del Clásico Regio, el primero sin "La Maga" Ovalle

Listo el XI de Rayadas

Con este equipo, las Rayadas enfrentarán a Las Amazonas en el Clásico Regio de la Liga MX Femenil

Así jugarán las Amazonas

Este es el equipo de Tigres Femenil para encarar el Clásico Regio ante las Rayadas

👊 ¡Estas son las once Amazonas que saldrán a la cancha para disputar el Clásico Regio Femenil!@CEMEXMx pic.twitter.com/qHWIdSnoTe — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 8, 2025

Este domingo, se disputará una nueva edición del Clásico Regio en la Liga MX Femenil entre Rayadas y Tigres.

Monterrey buscará hacer valer la localía y conseguir la victoria en un partido en el que hay más que tres puntos en juego. Tras nueve fechas del Apertura 2025, suma 17 unidades y se encuentra en sexto lugar.

Por su parte, las Amazonas cuentan con una marca casi perfecta y se ubican como sublíderes con 22 puntos.

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO: