Rayadas vs Tigres EN VIVO Clásico Regio Liga MX Femenil Apertura 2025

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante encuentro

REDACCIÓN RÉCORD
7 de Septiembre de 2025
Rayadas vs Tigres EN VIVO Clásico Regio Liga MX Femenil Apertura 2025
Rayadas vs Tigres EN VIVO Clásico Regio Liga MX Femenil Apertura 2025 | RÉCORD

Bienvenidos amigos de RÉCORD

Este fin de semana la Liga MX Femenil nos da una edición más del Clásico Regio, el primero sin "La Maga" Ovalle

Listo el XI de Rayadas

Con este equipo, las Rayadas enfrentarán a Las Amazonas en el Clásico Regio de la Liga MX Femenil

 

Así jugarán las Amazonas

Este es el equipo de Tigres Femenil para encarar el Clásico Regio ante las Rayadas

 

 

Este domingo, se disputará una nueva edición del Clásico Regio en la Liga MX Femenil entre Rayadas y Tigres.

Monterrey buscará hacer valer la localía y conseguir la victoria en un partido en el que hay más que tres puntos en juego. Tras nueve fechas del Apertura 2025, suma 17 unidades y se encuentra en sexto lugar.

Por su parte, las Amazonas cuentan con una marca casi perfecta y se ubican como sublíderes con 22 puntos.

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO: 

TE PUEDE INTERESAR

Tijuana sigue fortaleciendo su plantel para la segunda parte del campeonato mexicano

Tijuana | 05/09/2025

¡Bombazo europeo! Xolos se refuerza con excompañero de Santiago Giménez en Feyenoord
Rômulo Zwarg, defensor de Tigres, sobre su rol en el equipo: 'quiero ayudar al equipo'

Tigres | 05/09/2025

Rômulo Zwarg, defensor de Tigres, reconoce que tuvo propuestas para salir
Águilas del América

América | 05/09/2025

¡Por las nubes! América reveló los precios para el Clásico Nacional
Te recomendamos
¿Por qué Tigres vs Rayadas es catalogado como el verdadero clásico de la Liga MX femenil?
Liga MX Femenil

LO ÚLTIMO

 