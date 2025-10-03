Revelan jersey de México y más selecciones para el Mundial 2026

Un error de Alessandro Del Piero, histórico delantero de la Juventus y de la Selección de Italia, dejó al descubierto las que serán las nuevas playeras de Adidas para el Mundial 2026. El exgoleador publicó en sus redes sociales una foto tomada durante su visita a las oficinas de la firma alemana en Nueva York, donde se alcanzan a ver los uniformes que usarán varias selecciones nacionales.

Del Piero filtra camisetas | CAPTURA

¿Cómo será la nueva playera de México para el Mundial 2026?

La filtración rápidamente llamó la atención en México, ya que entre los uniformes aparece el del Tricolor, con un diseño que ha despertado tanto nostalgia como polémica. Adidas decidió inspirarse en la icónica indumentaria que llevaba como protagonista el calendario azteca y que fue utilizada en el Mundial de Francia 98.

La nueva camiseta de México mantiene el tradicional tono verde como base, pero incluye un gráfico en el frente que recuerda a los símbolos prehispánicos que marcaron una época en el uniforme nacional. La firma alemana apostó por un diseño cargado de identidad cultural, aunque en redes sociales ya surgieron críticas divididas: algunos lo celebran como un homenaje a la historia, mientras que otros lo consideran un recurso repetitivo.

El propio Del Piero fue invitado a las oficinas de Adidas en Nueva York, donde recorrió los pasillos y llegó a una sala de exhibición donde se encontraban los maniquíes con las indumentarias de varias selecciones. Fue ahí donde, sin darse cuenta, compartió una postal en la que se aprecia de manera clara la camiseta mexicana junto a otras más.

En primer plano, la foto muestra la camiseta de Argentina, vigente campeona del mundo, que luce las tradicionales franjas albicelestes, ahora con un sutil detalle en negro en cada raya. Sin embargo, detrás de ella aparece el uniforme verde de México, captando la atención de aficionados y medios por su particular diseño.

Playera de visita filtrada | CAPTURA

La apuesta de Adidas con México parece apuntar a combinar tradición con modernidad. La reedición del concepto del calendario azteca busca conectar con los recuerdos de finales de los noventa, pero con un acabado más actual. Se espera que este uniforme sea presentado oficialmente en los próximos meses, previo al arranque de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Otros modelos filtrados

La filtración también reveló otros modelos de selecciones patrocinadas por Adidas, aunque la que más conversación generó en Latinoamérica fue la del Tricolor. México será uno de los anfitriones del próximo Mundial, por lo que cada detalle de su vestimenta genera gran expectativa entre los aficionados.

De confirmarse este diseño, la Selección Mexicana volverá a tener una camiseta con inspiración prehispánica en un torneo mundialista, algo que no sucedía desde hace más de dos décadas. El uniforme promete convertirse en un tema de debate y, al mismo tiempo, en una de las camisetas más buscadas rumbo al 2026.

Playera de México filtrada | CAPTURA



