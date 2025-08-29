Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver América vs Pachuca?

El show debe continuar. Después de la novela exprés que se vivió este viernes, donde al final la Alcaldía Benito Juárez confirmó el veto al Estadio de la Ciudad de los Deportes, América y Pachuca tendrán que jugar el encuentro a puerta cerrada.

Los dirigidos por André Jardine vienen de tres victorias de forma consecutiva tras la actividad de la Leagues Cup, la última ante Atlas en el Estadio Jalisco, quedado como segundos en la tabla general del torneo de Apertura 2025.

El CD de los Deportes está vetado | IMAGO7|

Por su parte, Pachuca quiere quitarle el invicto a las Águilas del América, los dirigidos por Jaime Lozano tienen una victoria, un empate y una derrota, lo que los ha alejado del liderato del campeonato.

América y Pachuca tendrán su último partido antes del parón de la Fecha FIFA, tras los partidos de la selección, América recibe a las Chivas, mientras que Pachuca hará lo propio ante Cruz Azul.

Pachuca empató con León | MEXSPORT|

¿Cuándo y dónde ver América vs Pachuca?

Día: Sábado 30 de agosto Hora: 21:05 hrs CDMX Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX+

