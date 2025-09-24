Difícil regreso: Diego Cocca es duramente recibido en Nuevo León

El técnico argentino sufrió de todo en su retorno a la cancha del Universitario de la UANL

RICARDO OLIVARES

Diego Cocca volvió al Estadio Universitario después de poco más de dos años y su regreso no pasó desapercibido para la afición de Tigres. Desde el inicio se sabía que el público no se guardaría nada, y así lo demostraron en cada momento del partido.

Duelo Tigres vs Atlas I IMAGO7

FUERTE ABUCHEO AL SALIR A CANCHA 

Cuando la alineación del Atlas apareció en la pantalla del estadio, su nombre no fue mencionado ni puesto, marcando el tono de lo que sería una noche difícil para el argentino.

El técnico rojinegro fue el último en salir al campo tras el protocolo inicial, y la grada entera lo esperaba. Apenas puso un pie fuera del túnel, los abucheos retumbaron en el “Volcán”, acompañando cada uno de sus pasos hasta el banquillo visitante. La hostilidad era evidente y la afición pronto comenzó a entonar cánticos en su contra.

Saludo de Pizarro y Cocca I IMAGO7

CON DEDICATORIA EL CÁNTICO 

Antes del silbatazo inicial, la gente le dedicó un “El que no salte es un traidor”, recordándole su abrupta salida del club para tomar las riendas de la Selección Mexicana. Tras el gol de Tigres, el mismo cántico volvió a escucharse con más fuerza, como una manera de remarcar la herida que dejó su partida.

El descanso tampoco fue tregua para Cocca. Camino al vestidor al terminar el primer tiempo, nuevamente recibió una lluvia de abucheos, situación que se repitió al regresar al campo para el complemento. La afición no estaba dispuesta a perdonar ni olvidar.

El partido concluyó con la victoria de Tigres 2-0 sobre Atlas, y con ello el regreso del estratega argentino quedó marcado no solo por la derrota, sino por la hostilidad vivida en el Universitario.

Previa del juego Tigres vs Atlas I IMAGO7

UN ÚLTIMO CÁNTICO A COCCA 

Al finalizar, los seguidores felinos despidieron a Cocca con un último y contundente cántico: “Diego acá no se olvida, te vi fracasando en la selección. Gracias por irte de Tigres, en ese torneo salimos campeón”.

De esta manera, el regreso de Cocca a Monterrey dejó claro que la herida con la afición auriazul sigue abierta y que, para ellos, el capítulo del técnico argentino en Tigres quedó en el pasado, pero no en el olvido.

Diego Cocca en el Volcán I IMAGO7
