Liga MX: ¿Cuándo y Dónde ver Pumas vs Atlas de la Jornada 7?

Este domingo los Pumas reciben a los Rojinegros del Atlas con la urgencia de revertir el mal paso y poder conseguir una victoria frente a su gente, misma que se le ha negado en los últimos tres encuentros del Apertura 2025.

Los dirigidos por Efraín Juárez han ganado uno, perdido uno y empatado en tres de sus últimos cinco partidos de liga, resultados que ubican a los universitarios en la posición 12 de la tabla con solo seis unidades.

Ruvalcaba | IMAGO7|

Los Rojinegros, por su parte, no viven una realidad muy diferente, el equipo de la ciudad de la furia ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros, dejándolo con cinco unidades en la posición 15 del certamen.

Tras los resultados del sábado, una victoria dejaría a cualquiera de las dos escuadras en zona de Play-In antes del parón de la liga por la fecha FIFA de septiembre.

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Atlas?

Día: Domingo 31 de agosto Hora: 16:00 hrs CDMX Lugar: Estadio Olímpico Universitario Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX+

