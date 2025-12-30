¡Águila a Chivas! El inesperado fichaje que Guadalajara está por cerrar

Chivas ha puesto la mira en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, y todo indica que el joven defensor Eduardo Águila es la prioridad para reforzar la zaga rojiblanca. Según información del periodista Adrián Esparza, el Rebaño Sagrado lleva la delantera en las negociaciones, superando el interés de otros equipos de la Liga MX.

Chivas busca fichar a Eduardo Águila | IMAGO7

A sus 23 años, Águila se ha convertido en una de las piezas más codiciadas tras su reciente irrupción y consolidación en el máximo circuito. Aunque el fichaje aún no se ha oficializado, las conversaciones entre las directivas están muy avanzadas y se espera que el acuerdo pueda concretarse en los próximos días.

Un torneo de consolidación

El interés de Chivas no es casualidad. El zaguero viene de firmar una campaña destacada que avala su posible llegada a Verde Valle. Sus números en el último torneo reflejan la confianza que se ganó en su actual equipo.

Águila tuvo actividad en 15 de los 17 partidos de la fase regular, arrancó en el once inicial en 12 encuentro y el central mexicano logró marcar su primer gol como profesional, demostrando ser una amenaza en jugadas a balón parado.

Eduardo Águila, central del Atlético de San Luis | IMAGO7

Además, Eduardo Aguila también sumó minutos valiosos en la Leagues Cup, enfrentando a rivales de la MLS y teniendo sus primeros roces a nivel internacional.

Con la intención de fortalecer su zona baja y aumentar la competencia interna, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ve en Águila un perfil ideal: joven, con proyección y con el fogueo necesario para asumir la presión de un equipo grande.

Por ahora las negociaciones siguen su curso y se espera que el fichaje logre cerrarse a unos cuantos días para que oficialmente de arranque el Clausura 2026.