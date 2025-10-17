Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Chivas vs Mazatlán FC de la Jornada 13?

El Rebaño Sagrado llega con la mira puesta en tres puntos vitales cuando reciba a Mazatlán FC en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Después de un inicio irregular bajo el mando de Gabriel Milito, las Chivas de Guadalajara atraviesan su mejor momento de la campaña con tres triunfos consecutivos que los han devuelto a la pelea por los primeros puestos de la Tabla General.

Chivas | IMAGO7

¿Cómo le ha ido a Chivas?

El conjunto rojiblanco ha mostrado una notable mejoría en su funcionamiento, combinando solidez defensiva con mayor efectividad en ataque. Nombres como Armando González han sido clave en la reciente racha positiva, mientras que Milito parece haber encontrado el equilibrio que buscaba desde su llegada al banquillo tapatío.

¿Cómo le ha ido a Mazatlán FC?

Por su parte, Mazatlán FC, dirigido por Robert Dante Siboldi, también llega motivado tras conseguir una victoria en su último encuentro, lo que le permitió salir de los últimos lugares de la clasificación. Sin embargo, los Cañoneros saben que enfrentarse al Rebaño en el Estadio Akron siempre representa un desafío mayúsculo, sobre todo ante una afición que ha vuelto a ilusionarse con el rendimiento del equipo.

Mazatlán | IMAGO7

El historial reciente favorece a Chivas, no ha perdido los tres enfrentamientos más recientes ante Mazatlán en Liga MX. Aun así, el cuadro sinaloense confía en aprovechar su velocidad al contragolpe y la solidez táctica que Siboldi ha impuesto en las últimas jornadas para sorprender a los tapatíos.

Con el cierre del torneo en la mira, este duelo podría ser clave para definir las aspiraciones de ambos conjuntos. Una victoria consolidaría a Chivas en zona de clasificación directa, mientras que Mazatlán busca mantenerse en la pelea por un lugar en el Play-In. Los tres puntos en disputa valen mucho más que una simple jornada de liga.

Chivas | IMAGO7

El partido entre Chivas y Mazatlán promete emociones y será una verdadera prueba de consistencia para el proyecto de Milito. Si el Rebaño logra mantener su paso firme, confirmará que su resurgimiento no es casualidad, sino el reflejo de un equipo que vuelve a creer en su potencial.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs Mazatlán?

Fecha: Sábado 18 de octubre

Horario: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime

Mazatlán | IMAGO7