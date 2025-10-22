Ricardo Peláez quiere a la Hormiga González en el Mundial de 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara parecen haber dejado atrás la mala racha con la que comenzaron el torneo Apertura 2025. De la mano del joven delantero Armando “Hormiga” González, el equipo tapatío ha encontrado nuevamente el rumbo, acumulando triunfos importantes que los han regresado a la pelea por los primeros puestos de la tabla. El atacante, surgido de las fuerzas básicas del club, suma tres goles en los últimos cuatro encuentros, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del Rebaño.

Hormiga González I IMAGO7

El resurgir de Chivas no solo se debe a la estrategia colectiva, sino también al ímpetu de González, quien ha sabido aprovechar la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él. A pesar de compartir vestidor con figuras experimentadas como Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández, el joven canterano ha demostrado que tiene la capacidad y el talento necesarios para cargar con la ofensiva rojiblanca.

El desempeño del delantero no ha pasado desapercibido para los expertos del fútbol mexicano. Ricardo Peláez, analista de ESPN, elogió la madurez y el rendimiento del juvenil, asegurando que, si mantiene este nivel, podría ser considerado para representar a México en el próximo Mundial. “Ha superado todo lo que le han puesto. Lleva siete goles, y para un torneo, es una buena cuota”, comentó el exdirectivo de Chivas.

Gol de la Hormiga I IMAGO7

¿Podría la “Hormiga” llegar a la Selección Mexicana?

La posibilidad de ver a Armando González con la camiseta del Tri empieza a tomar fuerza. Peláez destacó que, más allá de su talento, el atacante tapatío se caracteriza por su disciplina y compromiso, dos cualidades que suelen ser determinantes para triunfar en el máximo nivel. “Ojalá siga con ese ritmo de juego; seguramente llegará a la selección, al Mundial y hasta Europa”, afirmó el comentarista deportivo.

De mantener su rendimiento, González no solo se perfila como una de las revelaciones del torneo, sino como una opción real para el proceso mundialista, especialmente en un momento en que el futbol mexicano busca renovación en su zona ofensiva. Su historia de esfuerzo y constancia lo convierte en un referente inspirador para los jóvenes futbolistas que sueñan con llegar a Primera División.

Armando 'Hormiga' González I IMAGO7

El renacer del Rebaño y la esperanza en su cantera

El impacto del juvenil también ha sido anímico dentro del vestidor rojiblanco. Su entusiasmo y energía contagian al grupo, algo que se ha reflejado en la dinámica del equipo dentro del terreno de juego. Chivas ha vuelto a mostrar ese estilo ofensivo y combativo que lo caracteriza, y buena parte de ese impulso proviene del momento que vive su delantero estrella.

A medida que el Apertura 2025 avanza, el Rebaño Sagrado se posiciona como uno de los equipos más competitivos del certamen. Con una afición ilusionada, una plantilla equilibrada y un canterano que brilla con luz propia, Chivas parece haber encontrado el camino correcto rumbo a la Liguilla.

El nombre de Armando “Hormiga” González ya empieza a resonar con fuerza en el fútbol mexicano. Si continúa con este nivel de compromiso y goles, no solo podría llevar a Chivas a los primeros planos, sino también ganarse un lugar en la historia reciente del club y, quizás, en la selección nacional.

Gol de la Hormiga a Pumas I IMAGO7